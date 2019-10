Inter, Moratti: «Ritorno Ibra? Forse avrei fatto la pazzia»

L’ex patron Moratti loda l’operato di Conte all’Inter e si sbilancia in merito alla possibilità di un ritorno in nerazzurro di Ibrahimovic

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha sottolineato le doti di Conte e ha espresso il suo parere circa l’accostamento di Ibrahimovic in vista di gennaio. Ecco le sue parole ai microfoni di Sportmediaset.

SU CONTE – «Non mi ha stupito il suo modo di essere e lavorare. Si sapeva: ha spessore, è serio come allenatore, pensa in toto all’Inter, seriamente. Sta lavorando molto bene. Credo che l’Inter lotterà fino alla fine per far bene».

SUL RITORNO DI IBRAHIMOVIC – «Può darsi che io una pazzia l’avrei fatta, però c’è da tenere un equilibrio e rispettare i giocatori che ci sono. In questi casi bisogna considerare tutte queste situazioni».