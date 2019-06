Inter, Nainggolan è sul mercato: precisa indicazione di Conte

Radja Nainggolan non fa più parte dei piani futuri dell’Inter: il tecnico Antonio Conte ha deciso di metterlo sul mercato

La potremmo chiamare rivoluzione Antonio Conte. L’Inter cambierà pelle sul mercato ma anche nello spogliatoio visto che il tecnico leccese ha subito indicato a Marotta e Ausilio i nomi delle pedine che non sono più utili al nuovo progetto nerazzurro.

Come riferisce il Corriere dello Sport, oltre a Icardi c’è anche Nainggolan con le valigie in mano. Il centrocampista belga non è ritenuto centrale nelle idee di Conte e l’Inter ha già annunciato al suo agente, lo stesso del cagliaritano Barella, le proprie intenzioni.