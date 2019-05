Inter, Nainggolan: un po’ mezzala, un po’ vertice alto

La posizione di Nainggolan è una delle principali risorse dell’Inter. Vediamo la flessibilità tattica del belga

Quello dell’Inter è spesso sintetizzato come 4231. In realtà è difficile definirlo con numeri, visto che il centrocampo spesso passa da una mediana 2 e una a 3. Vecino infatti è un giocatore che ama staccarsi in avanti e buttarsi negli spazi.

Come si vede nella slide sopra, Nainggolan è molto bravo a farsi trovare tra le linee, componendo con Brozovic e Vecino un tridente abbastanza fluido. L’uruguagio si defila a destra, Nainggolan viene incontro al centro. L’ex Roma è un riferimento importante sulla trequarti.