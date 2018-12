Inter-Napoli, grave un tifoso dell’Inter – 23.40

Non solo tifosi del Napoli, ma tra i feriti più gravi ci sarebbe un tifoso dell’Inter. Gli scontri avrebbero coinvolto una sessantina di persone, quest’ultimo sarebbe il più grave ed è stato trasportato con urgenza all’ospedale.

Inter-Napoli, arrivano notizie di quattro tifosi feriti per degli scontri tra tifosi fuori dallo stadio

Non solo la tensione a fine match, con le espulsioni di Koulibaly e Insigne. Da quanto si apprende, fuori lo stadio di San Siro sarebbero state accoltellate quattro persone per degli scontri tra tifosi. Il più grave è un 43 enne di origini napoletane, accoltellato allo stomaco e ricoverato in codice giallo all’ospedale Sacco di Milano. Le altre tre invece dovrebbero aver subito solo qualche piccola ferita, assistendo poi all’intero match.

