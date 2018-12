In arrivo il boxing day anche nel campionato italiano. Inter-Napoli: si va verso il tutto esaurito. Già staccati 56mila biglietti

Boxing Day anche in Italia. Tra le novità del campionato anche le partite durante le festività natalizie. Natale tra conferenze stampa, come se fosse un sabato qualunque, e giorno di Santo Stefano da passare allo stadio. Il campionato scenderà in campo anche durante le feste natalizie (si gioca il 26 e il 29 dicembre) e uno dei big match, quello tra Inter–Napoli, potrebbe far registrare il sold out (o quasi).

L’Inter scenderà in campo per sfidare il Napoli a San Siro che sarà quello delle grandi occasioni. Come riferito dalla società nerazzurra, il popolo interista risponderà alla grande: sono già 56.000, infatti, i biglietti venduti e si va verso quota 60.000, con l’apertura del terzo anello rosso. Allo stadio ci sarà anche una coreografia natalizia che accoglierà le due squadre in campo poco prima del fischio d’inizio.