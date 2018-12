Inter-Napoli: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Inter-Napoli, 18ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Inter-Napoli: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Inter-Napoli: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Inter-Napoli: probabili formazioni e pre-partita

Inter-Napoli Streaming: dove vederla in tv

Inter-Napoli sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240), Sky Sport Serie A (canale 202 delloSky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.