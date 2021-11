Inter Napoli, Spalletti: «Spero non mi fischino, qualcosa di buono l’ho fatto»

L’allenatore del Napoli Spalletti ha lanciato un messaggio in vista del ritorno a San Siro

In vista del ritorno di Spalletti a San Siro per Inter-Napoli, si sta parlando molto della possibile accoglienza che gli riserveranno i tifosi nerazzurri. E il Corriere dello Sport ha riportato un messaggio che l’allenatore azzurro ha lanciato per il ritorno allo stadio Meazza.

FISCHI – «Spero non mi fischino. Non ce ne sarebbe motivo. Dopotutto qualcosa di buono l’ho fatto pure io lassù. Sì, lo scudetto l’ha vinto Conte. Complimenti. Ma qualche mattoncino di quel gruppo l’ho messo io, non se ne saranno dimenticati?».