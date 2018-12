Il Corriere dello Sport commenta negativamente la prestazione di Mazzoleni, reo di non aver sospeso la gara per gli ululati a Koulibaly

Gli strascichi di Inter-Napoli si ripercuoteranno sicuramente su tutto il campionato. La polemica degli ululati razzisti nei confronti di Kalidou Koulibaly sarà uno dei temi più caldi, vista anche la conseguente sospensione del senegalese. Un rosso, a detta di Ancelotti, arrivato perché il calciatore era poco tranquillo visti gli insulti. Sulla sua prima pagina, Il Corriere dello Sport si espone, accusando Mazzoleni di aver combinato un “disastro“. L’arbitro, secondo il quotidiano torinese, avrebbe dovuto sospendere la gara per gli ululati rivolti al calciatore, evidentemente sorvolando sull’applauso ed evitando il rosso.

Scrive il Corriere: «A fine stagione andrà a casa per limiti d’età (già si parla di un futuro in una società). Inadeguato (possibile che sia bastato un semplice annuncio per lavarsi la coscienza davanti ai vergognosi “buu” razzisti?), anche per la prevenzione. Che fra Keita e Insigne ci fossero storie tese (il nerazzurro l’aveva già provocato una volta, passandola liscia), lo si era capito, perché non fare un giallo a testa? Altri due episodi: l’espulsione di Koulibaly, davvero ingenuo nell’applauso plateale rivolto (non ci sono dubbi) verso il direttore di gara. Il difensore mette due volte la mano sulla spalla di Politano, che va giù con troppa disinvoltura: in questi casi, fischiare punizione è automatico, come il giallo. Ma perché non sospendere la partita per gli ennesimi “buu”? Dubbi per un contatto fra Albiol e Keita: il primo va direttamente con l’anca (sì, poteva starci il rigore), il secondo si lascia però cadere (e dunque condivisibile anche far proseguire)».