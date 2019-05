Inter, nelle foto delle nuove maglie non c’è Icardi: segnale di mercato?

Mauro Icardi non è nelle foto di presentazione delle nuove maglie. Segnale ai tifosi o segnale di mercato?

L’Inter ha presentato ufficialmente le nuove maglie per la stagione 2019/2020. Il club nerazzurro ha scelto D’Ambrosio, Skriniar, Politano e Lautaro Martinez ma nella foto ufficiale in cui compaiono anche 4 ragazze dell’Inter Femminile, non c’è Mauro Icardi.

L’assenza di Maurito non è passata inosservata. Il centravanti argentino non compare nelle foto: scelta voluta dalla società visto lo scarso feeling con una parte della tifoseria o segnale di calciomercato in vista dell’estate e di una possibile cessione? Staremo a vedere.