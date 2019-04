Icardi e l’Inter potrebbero continuare insieme. Tutto dipende dalle offerte che potrebbero arrivare sul futuro della panchina nerazzurra

Nonostante il rapporto burrascoso con allenatore e dirigenza dell’Inter, Mauro Icardi sembra intenzionato a rimanere in nerazzurro. A sottolineare quanto detto, ci pensa il Corriere della Sera. Le offerte non sembrano ingolosire l’Inter che non vorrebbe svendere il suo top player. Inoltre, cercare un sostituto all’altezza potrebbe essere un rischio non solo economico.

Icardi dal canto suo, è disposto a restare all’Inter per i prossimi due anni e di adeguarsi alle richieste tecniche dell’allenatore, Spalletti o chiunque sarà. Tuttavia, il rapporto dell’argentino e l’allenatore ex Roma non è dei più idilliaci. Per questa ragione, Icardi spera in un cambio in pnachina in modo che possa ripartire da zero con la sua Inter.