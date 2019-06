Inter, non solo Dzeko e Kolarov dalla Roma: suggestione Florenzi

L’Inter vuole rinforzare la formazione di Conte pescando dalla Roma. Nel mirino è finito anche Alessandro Florenzi

Il sacco di Roma? L’Inter potrebbe ‘saccheggiare’ la formazione giallorossa. I nerazzurri hanno messo gli occhi su Edin Dzeko (il centravanti bosniaco sembra a un passo) ma pensano anche ai due laterali Kolarov e Florenzi.

Secondo Tuttosport, Kolarov è un nome possibile per la corsia mancina ma Conte avrebbe chiesto a Marotta Florenzi, uno dei suoi pupilli. Operazione difficile perché l’esterno è considerato una bandiera romana e dopo l’addio di De Rossi non sarà semplice portarlo via ma Marotta potrebbe fare un tentativo.