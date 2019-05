Quella contro l’Empoli non sarà solamente l’ultima partita di Luciano Spalletti con l’Inter: tanti giocatori pronti all’addio

Un’ultima battaglia. Un ultimo sforzo per centrare l’obiettivo minimo della stagione, per poi dirsi addio. Nel migliore dei modi. È quello che Luciano Spalletti sta ripetendo (a sé stesso) e ai suoi giocatori in vista della sfida con l’Empoli.

Dopo la gara con i toscani è facile immaginare che molti lasceranno Milano. A partire da Miranda, Borja Valero, Dalbert e Candreva a cui si dovrà trovare una sistemazione, fino ai prestiti di Cedric e Keita che non verranno riscattati.