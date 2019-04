Inter, la foto sui social di Adriano accende la nostalgia dei tifosi – FOTO

Inter, Adriano posta una foto sui social che accende la nostalgia dei tifosi: un vecchio scatto con l’Imperatore e Ronaldo – FOTO

La nostalgia assale spesso i tifosi quando si rivedono campioni che riportano alla mente tempi passati e felici. L’Inter non se la passa malissimo, ma una foto del genere mette nostalgia un po’ a tutti.

La foto in questione è stata messa sui social da Adriano, l’Imperatore nerazzurro che per un paio di stagioni ha fatto tornare alla mente un altro brasiliano. Chi? Naturalmente il Fenomeno, Ronaldo. Chissà se anche l’Imperatore abbia postato questa foto per un attacco di nostalgia.