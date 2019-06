Inter, Oriali è il nuovo technical manager: il comunicato ufficiale

Dopo 9 anni di, Gabriele Oriali torna nella famiglia dell’Inter come technical manager: ecco il comunicato ufficiale dei nerazzurri

«Gabriele Oriali torna all’Inter nel ruolo di First Team Technical Manager, che ricoprirà a partire dal primo luglio 2019»

«Sacrifici, rinunce e passione: la ricetta per ottenere risultati, il leitmotiv di Oriali, che Gianni Brera ribattezzò “Piper”, vivace come lo champagne. Caratteristiche mai sopite anche dopo il ritiro dal calcio giocato. Oriali, dopo Bologna e Parma, è tornato in nerazzurro nel 1999, nello staff dirigenziale». Con questo comunicato, l’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Gabriele Oriali nella dirigenza nerazzurra. Dopo 9 anni di distanza, Oriali rivestirà il ruolo di technical manager.