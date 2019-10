Inter, ottime notizie: Conte recupera Sensi

L’Inter recupera Sensi in vista della trasferta contro il Sassuolo: il centrocampista nerazzurro può partire dal primo minuto

Buone notizie per l’Inter. Stefano Sensi è tornato ad allenarsi in gruppo durante l’allenamento odierno e sarà disponibile per la trasferta del Mapei Stadium contro il Sassuolo.

Il centrocampista nerazzurro, dunque, affronterà per la prima volta la sua ex squadra. Resta da valutare il possibile impiego dall’inizio, per evitare così un’eventuale ricaduta che graverebbe sul prosieguo della stagione.