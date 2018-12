Sunday Express: Ozil all’Inter! Ma è quella americana…

Mesut Ozil è finito nel mirino dell’Inter di Spalletti, ma anche dell’Inter Miami di Beckham. Sembra proprio che sarà l’ex United a spuntarla

Il nome di Mesut Ozil è stato spesso accostato all’Inter nelle ultime settimane, vista la mancanza di qualità per i nerazzurri al centro del campo. E sembra proprio che all’Inter potrebbe finirci, anche se non in quella italiana. David Beckham, proprietario dell’Inter MiamiFc, secondo il “Sunday Express”, vuole infatti il tedesco come uomo copertina della sua franchigia, che l’anno prossimo debutterà in MLS. Ozil dal canto suo non ha mai nascosto di voler giocare in America, e nonostante il contratto con l’Arsenal in scadenza nel 2021, la sua intenzione sembra proprio quella di lasciare i Gunners a fine anno. Chissà quale Inter sceglierà.