Inter, AS senza dubbi: con Morata all’Atletico Madrid, Partey a Milano

Il quotidiano spagnolo AS conferma: Partey può arrivare all’Inter. Con l’arrivo di Alvaro Morata, l’Atletico Madrid è preoccupato per il FPF

Arrivano conferme dalla Spagna per quanto riguarda l’interessamento dell’Inter per Thomas Partey dell’Atletico Madrid. Secondo il quotidiano AS, l’Atletico Madrid non vede negativamente la trattativa. Il centrocampista ghanese non è un titolare di Simeone e nelle intenzioni della dirigenza, una sua eventuale partenza sarebbe ben vista dalla UEFA, allarmata dall’imminente arrivo di Alvaro Morata in ottica Fair Play. Nikola Kalinic, che doveva far spazio allo spagnolo, è stato bloccato da Simeone che non vuole privarsi di una riserva come il croato. Ecco che allora l’affare potrebbe sbloccarsi già in questa sessione di mercato, con l’Inter che gradirebbe un nuovo innesto nel reparto più in difficoltà della stagione.