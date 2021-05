Inter, passerella d’onore contro la Juve: la posizione della tifoseria

L’idea che la Juventus possa o non possa fare la passerella d’onore ai neo campioni d’Italia dell’Inter divide la tifoseria

L’Inter neo campione d’Italia sarà ospite sabato prossimo della Juventus all’Allianz Stadium. La tifoseria bianconera non è d’accordo a concedere la passerella d’onore ai nerazzurri.

Come riporta la Gazzetta dello Sport alcuni tifosi bianconeri hanno fatto notare che la Juventus si è già complimentata con l’Inter per la vittoria dello scudetto tramite un tweet la scorsa settimana. Allo stesso tempo sottolineano come nel 2017 i nerazzurri furono celebri a complimentarsi con il Real Madrid per aver vinto la Champions League contro i bianconeri, gesto che non è stato dimenticato dalla tifoseria Juventina. Nel 2007 però, l’Inter concesse la passerella al Milan, priaìma del derby, per la vittoria rossonera della Coppa del mondo per Club.