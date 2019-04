Inter, Perisic torna a segnare in casa: il gol firmato stasera contro la Roma interrompe un lungo digiuno casalingo in campionato

Ivan Perisic torna a segnare a San Siro in Serie A. L’esterno croato, con il bel gol contro la Roma, interrompe un digiuno lunghissimo, che durava da più di un girone. Infatti Perisic aveva siglato l’ultimo gol in campionato, in casa, nella partita contro il Torino del 26 agosto.

In quell’occasione il numero 44 aprì le marcature. La gara terminò poi col risultato di 2-2. In assoluto Perisic non segnava in casa dal ritorno dei sedicesimi di Europa League, contro il Rapid Vienna, il 21 febbraio.