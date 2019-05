Inter, il piano per Barella: il Cagliari chiede una contropartita

L’Inter vuole Nicolò Barella e ha pronto un piano per portare il centrocampista in nerazzurro. Il Cagliari chiede una contropartita

Nicolò Barella è finito nel mirino di varie squadre di Serie A, tra cui l’Inter, che ha intenzione di finalizzare il colpo in estate. Come spiega il Corriere dello Sport, i nerazzurri potrebbero inserire una contropartita nell’affare per acquistare il talento del Cagliari.

I rossoblù valutano il giocatore 45 milioni: per abbassare il prezzo, chiedono una contropartita. Alla società sarda piacciono vari giocatori: la punta Esposito, il difensore Bastoni e Eder, che tornerà dalla Cina.