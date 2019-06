Inter, Pintus lascia il Real: possibile rinforzo per lo staff di Conte

Pintus potrebbe diventare uno dei nuovi membri dello staff tecnico dell’Inter di Antonio Conte. Le ultimissime

Antonio Conte potrebbe contare su un rinforzo importante nelle prossime settimane. Non un colpo di mercato da mandare in campo ma un colpo importante per il suo staff tecnico all’Inter.

Secondo Il Corriere dello Sport, Antonio Pintus entrerà a far parte dello staff tecnico interista. Il preparatore italiano ha ricevuto il via libera del Real Madrid e deve solo formalizzare l’accordo, poi firmerà con i nerazzurri.