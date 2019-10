Inter, Politano: «Con Conte ottimo rapporto. Ci fa sentire tutti importanti»

Inter, parla Politano in vista della trasferta col Sassuolo: «Devo ambientarmi al nuovo modulo. Conte? Ci fa sentire tutti importanti»

Matteo Politano, attaccante dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn in vista della sfida contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni:

«La stagione è iniziata bene, nuovo sistema di gioco, quindi bisogna ambientarsi un po’. Fortunatamente i risultati sono dalla nostra parte, e per questo dobbiamo continuare così. Il mister è importante a fare sentire tutti importanti e tutti sullo stesso livello, se giochiamo dipende solo da noi. Con Conte ho un ottimo rapporto, lui è uno diretto che dice le cose come stanno. Lavoriamo per costruire qualcosa di importante».