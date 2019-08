Inter, Politano risorsa preziosa per Conte: dalla cessione alla permanenza

Sembrava destinato a lasciare l’Inter, ma Conte dovrebbe trattenerlo: Politano resterà in nerazzurro. I dettagli

Matteo Politano dovrebbe rimanere tra le fila dell’Inter. Nessun prestito per l’esterno di Antonio Conte, che sembra intenzionato a trattenerlo per utilizzarlo come seconda punta.

Dopo numerose voci di mercato intorno al giocatore, il tecnico avrebbe deciso di bloccarlo a causa dell’emergenza del reparto avanzato dell’Inter, a corto di uomini. A sottolinearlo è la Gazzetta dello Sport, che ricorda che Perisic salterà la prima di campionato per squalifica.