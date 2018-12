Inter, possibile sfida con la Roma per Cahill del Chelsea

Sfida di mercato tutta italiana per Cahill, che potrebbe sbarcare in Serie A: l’inglese è stato proposto ad Inter e Roma

Possibile futuro in Italia per Gary Cahill. Il capitano del Chelsea non sta trovando spazio sotto la gestione di Maurizio Sarri, e potrebbe salutare i Blues a gennaio. I miseri 21′ giocati in Premier League sono un segnale inequivocabile di futuro divorzio. Il difensore è stato offerto a due big italiane: si tratta di Inter e Roma. Il giocatore ha 33 anni e i tempi migliori per lui sono lontani, ma potrebbe essere utile per la sua esperienza. Le due squadre di Serie A stanno valutando l’acquisizione di questo rinforzo. Molto dipende dal futuro di Miranda e Ranocchia nei nerazzurri: uno dei due dovrà salutare. I giallorossi invece hanno tra le seconde linee soltanto Marcano, e l’inglese farebbe comodo. Difficile, però, che si scateni un’asta per un giocatore così anziano. Tuttavia, il suo cartellino al momento vale 10 milioni, e le offerte potrebbero valere qualche milione in meno.