L’Inter si assicura il primo acquisto per la prossima stagione: depositato da qualche giorno in Lega il contratto di Diego Godin. Il difensore arriva a parametro zero dall’Atletico Madrid

Diego Godin è ormai praticamente in maniera ufficiale già un giocatore dell’Inter: il difensore dell’Atletico Madrid nel corso di una commossa conferenza stampa l’altro ieri ha salutato il club spagnolo, che ha confermato a sua volta l’addio via social. Già da qualche settimana l’uruguiano, come noto, ha firmato un contratto con i nerazzurri che lo legherà per le prossime due stagioni (più una terza opzionale) a cifre decisamente alte (circa 7 milioni di euro netti l’anno), ma c’è anche molto di più…

Come riferisce stamane il Corriere dello Sport infatti, il contratto di Godin sarebbe già stato depositato dall’Inter in Lega. L’accordo sarà effettivo soltanto a partire dal primo luglio prossimo, ma in ogni caso è già ufficialmente registrato. Solo per una questione di correttezza e buoni rapporti, la società nerazzurra si sarebbe anche premurata di avvertire l’Atletico Madrid di quanto avvenuto: in termini regolamentari, essendo comunque il difensore in scadenza a giugno, non vi è stata alcuna infrazione.