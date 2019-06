Inter, pressing su Dzeko e Lukaku: Conte aspetta il primo colpo

I nerazzurri sono al lavoro per consegnare i primi rinforzi al nuovo tecnico, in attesa del primo vero sussulto di mercato

L’Inter sta lavorando per rinforzare tutti i reparti e con Beppe Marotta ha già in mano l’accordo con molti giocatori. Su tutti con Barella, Dzeko e Lukaku, ma le trattative con i club sono in stand by. Questo perché il centrocampista piace anche a Psg, Roma e Napoli.

Discorso diverso, invece, per Dzeko e Lukaku: l’Inter deve cercare di abbassare il prezzo del loro cartellino con Roma e Manchester United, magari inserendo qualche contropartita. Sullo sfondo, poi, resta anche Dani Alves. Dalla Francia sono sicuri che ci siano anche i nerazzurri sul terzino brasiliano.