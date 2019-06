Inter Primavera, Madonna: «In finale conta vincere e non ci siamo riusciti»

Al termine della finale del campionato Primavera, l’allenatore dell’Inter Armando Madonna è intervenuto in conferenza stampa

Il tecnico dell’Inter Primavera, Armando Madonna, ha parlato in conferenza stampa dopo la finale persa contro l’Atalanta:

«In finale conta vincere e noi non ci siamo riusciti. Complimenti all’Atalanta. Abbiamo preso gol in ripartenza che non avevamo mai concesso prima. L’errore lo abbiamo commesso e loro sono stati bravi a sfruttarlo. L’Atalanta ha qualità e lo ha dimostrato. Ci è mancata la giocata giusta negli ultimi trenta metri».