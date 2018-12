Inter-PSV Eindhoven 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Inter-PSV Eindhoven, 6ª giornata gruppo B Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

E’ arrivato il momento del tutto per tutto. L’Inter si gioca la qualificazione agli ottavi di Champions League nell’ultima sfida conto il Psv di Eindhoven. Non sarà una sfida facile per la banda di Spalletti, poiché gli olandesi sono una squadra tosta e vorranno sicuramente salutare al meglio la competizione. Inoltre i tre punti potrebbero non bastare. Molto infatti dipenderà dall’altra sfida del girone, quella tra Barcellona e Tottenham. Se infatti gli inglesi dovessero vincere, condannerebbero i nerazzurri all’EuropaLeague.

Inter-PSV Eindhoven: il tabellino

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah;Borja Valero, Brozovic; Candreva, Politano, Perisic; Icardi.

PSV (4-3-3): Zoet; Dumfries, Sainsbury, Viergever, Angelino; Rosario, Hendrix, Guti; Lozano, De Jong, Bergwijn.

ARBITRO: Zwayer

Inter-PSV Eindhoven: diretta live e sintesi

5′ pt – Palo! Palo di Perisic, che va a colpire di testa su un cross di Icardi

4′ pt – Cross teso di Asamoah in area, non arriva Politano

3′ pt – Lancio lungo a cercare Lozano, era in fuorigioco però il messicano

1′ pt – Tutto pronto a SanSiro, comincia Inter-Psv

Inter-PSV Eindhoven: formazioni ufficiali

Spalletti sorprende tutti e schiera un Inter molto offensiva. Ci sarà infatti Candreva tra i titolari, nel 4-2-3-1 con Borja Valero e Brozovic in mediana. Dunque verosimilmente toccherà a Politano agire da trequartista, con Perisic e Candreva sulle fasce. Davanti, pronto come sempre, il capitano Mauro Icardi. Un cambio anche nel Psv, con Guti che trova spazio a centrocampo nel 4-3-3 insieme a Rosario ed Hendrix. In difesa invece si rivede un volto oto in casa Inter, quel Siansbury che per sei mesi ha vestito i colori nerazzurri. In attacco invece spazio a Lozano con De Jong e Bergwijn.

Inter-PSV Eindhoven: probabili formazioni e pre-partita

Spalletti è in piena emergenza a centrocampo, pertanto dovremmo vedere questa sera Asamoah nel suo vecchio ruolo, con Vrsaljko e D’Ambrosio come esterni di difesa. Completano la mediana Brozovic e Borja Valero, mentre il tridente offensivo sarà composto da Icardi, Perisic e Politano. Psv che invece si schiera con il 4-2-3-1 dove Lozano e De Jong saranno gli uomini da tenere d’occhio.

INTER (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, D’Ambrosio;Borja Valero, Brozovic, Asamoah; Politano, Icardi, Perisic.

PSV (4-2-3-1): Zoet; Dumfries, Sainsbury, Viergever, Angelino; Rosario, Hendrix;Pereiro; Lozano, De Jong, Bergwijn.

Inter-PSV Eindhoven: i precedenti del match

I nerazzurri avranno dalla loro anche la cabala per cercare di vincere questo delicatissimo match. Nelle tre occasioni in cui le due squadre si sono incontrate infatti, l‘Inter ha sempre vinto. L’ultimo precedente risale alla sfida dello scorso 3ottobre, quando Nainggolan e Vecino rimontarono gli olandesi e vinsero la gara per 1-2.

Inter-PSV Eindhoven: l’arbitro del match

L’arbitro scelto dalla Uefa per questo delicato Inter-Psv sarà il tedesco Felix Zwayer. Il 37enne fischietto di Berlino fa parte dell’organico della Bundesliga dal 2009, mentre dal 2012 è internazionale. Un discreto quantitativo di esperienza per dirigere una gara decisiva per il proseguio della stagione interista

Inter-PSV Eindhoven Streaming: dove vederla in tv

Inter-PSV Eindhoven sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) e Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.