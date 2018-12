Borja Valero amareggiato: «Troppa frenesia, c’è rammarico»

Il gol di Lozano è costato tanto all’Inter secondo Borja Valero: ecco le parole del centrocampista nerazzurro a Sky Sport

Delusione Inter: 1-1 tra nerazzurri e PSV, la formazione di Luciano Spalletti fuori dalla Champions League. Borja Valero ha analizzato così la gara a Sky Sport: «Rammarico e amarezza, avevamo tra le mani la qualificazione. Abbiamo iniziato bene la partita a caccia del gol, ma ci siamo fatti prendere dalla frenesia. Piano piano ci siamo rimessi in partita e ci abbiamo provato fino all’ultimo».

Continua l’ex Fiorentina: «Anche noi sapevamo di dover vincere per forza e a volte questo gioca contro di te: non siamo stati bravi a gestire il pallone a volte per la frenesia e l’emozione». E l’amarezza è tanta: «Se avessimo segnato per primi la partita sarebbe stata diversa, il gol di Lozano ci è costato tanto».