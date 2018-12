Inter-Psv top e flop: Icardi non si può marcare, Asamoah che disastro!

Inter-Psv top e flop: Icardi ha giocato forse la miglior partita da quando veste la maglia nerazzurra, Asamoah da horror

L’Inter è fuori dalla Champions. Il gol di Icardi non basta a far qualificare i nerazzurri alla Champions che in virtù del pareggio del Camp Nou retrocedono in Europa League. Tanta amarezza e rimpianti per gli uomini di Spalletti.

Inter-PSV: i promossi

ICARDI 7.5: Forse la migliore partita di Icardi da quando è all’Inter. E’ dappertutto in campo: sponde, chiusure, tiri. Immarcabile. Il gol è la giusta ciliegina su una serata che doveva essere diametralmente opposta per il capitano nerazzurro.

SKRINIAR 6.5: Vederlo tra i migliori non è più una novita. Il muro slovacco è una certezza di cui questa Inter non può fare proprio a meno.

POLITANO 6: Suo l’assist per il gol di Icardi. Instancabile e immarcabile, l’ex Sassuolo è l’uomo più attivo e pericoloso dei nerazzurri. Uscito lui, si è spenta la luce.

Inter-PSV: i bocciati

ASAMOAH 4: Ennesimo errore grave del ghanese. Ennesimo errore che costa la partita (e in questo caso la qualificazione) ai nerazzurri. Imbarazzante la flessione dell’ex Juve rispetto ad inizio stagione.

CANDREVA 5.5: Ributtato nella mischia dal primo minuto dopo tanto tempo gioca una partita discreta che non gli vale la sufficienza. Confusionario e poco pratico. Partitaccia.