Inter, quali sono i dubbi di Conte su Ivan Perisic

Come mai Ivan Perisic non può fare l’esterno nel 352 dell’Inter di Antonio Conte. Analisi tattica

Nel dopo gara di Inter-Manchester United, Antonio Conte ha duramente bocciato la possibilità di vedere Perisic come quinto. Nel 352 dell’allenatore leccese, il lavoro di esterno è molto dispendioso.

Oltre a dover farsi trovare sulla stessa linea degli attaccanti e dare una soluzione in ampiezza, deve coprire ampie porzioni di campo e effettuare ripiegamenti difensivi profondissimi per comporre il 532 in non possesso. Un lavoro di grande continuità che Perisic non sembra in grado di compiere.