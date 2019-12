Inter, la qualificazione in Champions vale 30 milioni

Inter, si avvicina il momento della gara contro il Barcellona step ultimo per la qualificazione agli ottavi di Champions

Inter-Barcellona sarà la gara decisiva per i ragazzi di Antonio Conte che fino alla fine proveranno a conquistare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions.

Sono molteplici gli aspetti positivi: in primis sotto l’aspetto psicologico la qualificazione darebbe una grandissima dose di autostima per tenere sempre alta l’attenzione nella lotta contro la Juventus in campionato. In secondo luogo sotto l’aspetto economico: entrerebbero infatti nelle casse del club circa 30 milioni che sarebbero utilissimi da reinvestire nel mercato di gennaio.