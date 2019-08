Inter, ragazzo si presenta in sede: «Pronto per la prima squadra» – VIDEO

Un ragazzo 24enne si è presentato alla sede dell’Inter per giocare con la Primavera o la Prima squadra – VIDEO

In onda su Sky Sport 24, un ragazzo di 24 anni si è presentato questo pomeriggio alla sede dell’Inter per proporsi a giocare con i nerazzurri. Si tratta di Carlo Mohamed e, a seconda di quanto dice, si reputa perfetto per la Prima squadra o la Primavera.

Gli piace il ruolo di trequartista, ma preferisce giocare in difesa perché «Non ho voglia di correre». Ecco il video dell’intervista ripresa da Matteo Barzaghi.