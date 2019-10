Inter, Ranocchia celebra Spalletti: «Era fortissimo, lo ringrazierò sempre»

Inter, Ranocchia sogna un trofeo e intanto celebra Spalletti: «Era fortissimo, lo ringrazierò sempre per avermi difeso»

Andrea Ranocchia è intervenuto questa mattina al Festival dello Sport di Trento. E, tra passato e presente, si è soffermato sulla figura di Spalletti, cruciale nella sua carriera.

«Il suo attacco al tifoso che mi criticava? Fortissimo, il mister – ha ricordato il difensore nerazzurro -. In qualche modo era riuscito a mettere un punto. Quell’episodio fu ripreso da tutti. Ci sentiamo spesso anche oggi, siamo rimasti in ottimi rapporti, lo ringrazierò per tutta la vita».