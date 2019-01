Inter, Ranocchia non andrà all’Empoli: c’è il rifiuto della dirigenza toscana

Il difensore dell’Inter Andrea Ranocchia non si trasferirà ad Empoli: ecco il motivo della mancata cessione dell’esubero nerazzurro

Andrea Ranocchia è destinato a lasciare l‘Inter, ed è probabile che ciò avvenga nella sessione di mercato invernale. Il centrale italiano, tuttavia, non approderà all’Empoli. Circolavano numerose voci in merito, ma sono state prontamente smentite. Il motivo della mancata continuazione della trattativa risiede nell’ingaggio. Il calciatore, infatti, al momento percepisce ben 1,7 milioni di euro. La cifra è stata ritenuta proibitiva per la società toscana. Da capire adesso quale casacca vestirà Ranocchia, poichè è considerato ormai un esubero in casa nerazzurra.