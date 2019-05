Inter, Ranocchia saluta Spalletti: quando lo difese dai tifosi – VIDEO

Il saluto di Andrea Ranocchia a mister Luciano Spalletti. Le sue parole sui social nel giorno dell’annuncio di Antonio Conte

Andrea Ranocchia, nel Conte-day, ha salutato l’ex allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti. Il difensore ha voluto ringraziare il suo ex allenatore specie per quanto accaduto in ritiro pre-campionato il 10 luglio 2017.

Il tecnico difese il difensore dagli insulti dei tifosi. «Piccoli gesti che significano tanto. Grazie Mister, in bocca al lupo per il futuro!» le parole di Frog sui suoi account social.