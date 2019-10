Inter, retroscena Conte: la sua reazione al fischio finale contro il Sassuolo, dopo la rimonta subita da 4-1 a 4-3

Su tutte le furie. Con questo turbolento stato d’animo, ieri, Conte ha incassato il successo della sua Inter in casa del Sassuolo. Un’Inter però tornata “pazza”, rimontata nel finale da 4-1 fino a 4-3.

E il tecnico nerazzurro non l’ha presa bene. Con ripetuti calci ad una bottiglietta e preghiere in panchina, quindi con una sonora ramanzina nello spogliatoio. L’ex Chelsea si è detto incredulo per quanto accaduto dopo 70′ dominati, catechizzando con vigore i suoi giocatori sotto gli occhi anche della dirigenza.