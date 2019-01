Inter che balzo! Il fatturato cresce e il bilancio sorride

L’Inter avanza nella classifica dei ricavi dei club europei: si registra un incremento del 33% rispetto all’ultimo bilancio

Nell’edizione del 2018 della Football Money League, la tradizionale classifica dei ricavi dei club europei, l’Inter risale di ben quattro posti rispetto allo scorso anno. Infatti la società nerazzurra si piazza al quindicesimo posto, con un ricavo di 262,1 milioni di euro e un incremento del 33% rispetto al precedente esecutivo. Questo è stato possibile grazie all’incremento degli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni e dal merchandising (137%).

La svolta decisiva per le casse della società nerazzurra è stata possibile grazie all’acquisizione del pacchetto di maggioranza da parte del gruppo Suning, avvenuta nel giugno 2016. La nuova proprietà ha facilitato l’immissione dell’universo Inter nel vastissimo mercato asiatico.

Le sponsorizzazioni e il merchandising portano nelle casse nerazzurre esattamente la metà dei ricavi, mentre solo l’11% proviene dagli incassi per le partite e i diritti televisivi portano in dote il 39% dei ricavi totali. La sensazione è che manchi davvero poco all’Inter per entrare nell’élite europea a livello di fatturato, considerando che l’Atletico Madrid si trova due posizioni più in alto e con 10 milioni di ricavi in più. Dalla sua l’Atletico nei prossimi anni, avrà i ricavi che gli verranno dal nuovo stadio di proprietà, lo splendido Wanda Metropolitano. Potrà l’Inter competere nei prossimi anni a questo livello senza uno stadio di proprietà? O dovrà continuare a puntare fortemente sul merchandising e sul mercato asiatico?