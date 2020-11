Inter, rientrano i nazionali: attesa per l’esito dei tamponi

In casa Inter rientrano i nazionali e c’è attesa per l’esito dei tamponi

Gli impegni con le Nazionali sono finiti e adesso l’Inter potrà “riabbracciare” i calciatori partiti per i rispettivi paesi. Ieri si sono rivisti Achraf Hakimi e Ivan Perisic che, come riporta il Corriere dello Sport, hanno effettuato il tampone e adesso ne attendono l’esito. In caso di negativo, già oggi si aggregheranno al gruppo.

Nella giornata odierna ci saranno poi i rientri di Vidal, Sanchez e Lautaro Martinez. Per i tre sudamericani stesso iter di Hakimi e Perisic. Quindi il primo vero allenamento potrebbe essere quello di domani.