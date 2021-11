Inter, rinnovo Brozovic: parti più vicine, cosa manca per chiudere la trattativa

L’Inter e Marcelo Brozovic sono più vicini a chiudere la trattativa per il rinnovo di contratto. Ecco cosa manca

Prosegue senza fretta ma senza sosta la trattativa per il rinnovo di Marcelo Brozovic. Secondo quanto riportato da Tuttosport oggi in edicola, ballerebbe ancora un milione tra domanda e offerta.

Nella giornata di mercoledì è andato in scena il primo incontro dal vivo tra le parti, in cui non si è ancora parlato concretamente di cifre. Il croato percepisce attualmente poco più di 4 milioni a stagione e la sua richiesta sfonderà il muro dei 7. L’Inter potrebbe arrivare a 6 milioni di parte fissa più i bonus. Da parte di entrambi c’è la volontà di proseguire insieme: servirà solo trovare la quadra.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24