Inter, l’agente di Lautaro apre al rinnovo: l’obiettivo è togliere la clausola

L’agente di Lautaro è fiducioso sulla permanenza del suo assistito all’Inter: «Se ci chiamassero per rimuovere la clausola, saremmo disposti a trattare»

Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez, ha parlato a FcInterNews.it in merito al futuro del suo assistito all’Inter: «Noi siamo tranquilli. Lautaro è un ragazzo molto giovane, un giocatore d’élite. Se l’Inter ci chiamasse per rimuovere la clausola rescissoria o per allungare il contratto, saremmo disposti a trattare. Con noi si sono comportanti sempre bene, siamo per la collaborazione».

Beto Yaque continua: «L’idea mia, della sua famiglia e del giocatore, è sempre stata quella di volerlo vedere trionfare in nerazzurro. Che intraprenda una grandissima carriera a Milano. Da quando ci fu la prima telefonata per prenderlo e iniziarono a sedurlo».