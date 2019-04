Inter-Roma, altro assist per D’Ambrosio: quinto passaggio decisivo per il terzino, nessun difensore meglio di lui – FOTO

Inter-Roma poteva dare verdetti quasi definitivi in ottica Champions, ma il pareggio tra le due squadre lascia aperte parecchie combinazioni. Il gol dell’Inter, siglato da Perisic, è arrivato su assist di Danilo D’Ambrosio.

Quinto assist per il terzino nerazzurro: nessun difensore ha fatto meglio di lui in questa particolare statistica. D’Ambrosio aveva fornito un assist a Keita contro la Roma all’andata, contro il Chievo a Perisic, altro assist per Politano contro la Fiorentina e nello scorso turno di campionato a Nainggolan, contro il Frosinone.