Roma, Ranieri si aspettava di vincere contro l’Inter a San Siro. Il tecnico giallorosso però considera il pareggio un buon risultato

La Roma di Claudio Ranieri esce da San Siro con un pareggio che le assicura di rimanere in lotta per la Champions. Ai microfoni di Sky Sport il tecnico giallorosso commenta così: «Eravamo venuti qui per cercare di vincere, potevamo capitalizzare di più e attaccare meglio. L’Inter è stata brava a non farci ripartire facendo fallo. Ma venire a San Siro prendendo un punto e cercare di vincerla ci può stare».

La Roma sembra aver ritrovato compattezza e ora gioca da squadra: «È un complimento che mi fa piacere, è quello che gli chiedo. Di essere squadra, compatti. Se abbiamo forza tiriamo fuori le nostre qualità che non sono poche, abbiamo gente forte sugli esterni».