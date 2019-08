Inter Sanchez, siamo ai dettagli: ma spunta un nodo indennizzo

Inter Sanchez, siamo ai dettagli: ma per l’approdo del cileno in nerazzurro spunta un nodo indennizzo con lo United

Sanchez all’Inter, ci siamo. Inter e Manchester United sono ai dettagli per l’arrivo in nerazzurro del cileno, che potrebbe sbarcare già domani a Milano per visite mediche e firma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

Marotta, intanto, tratta per un prestito gratuito con diritto di riscatto. Gli inglesi, però, vorrebbero ricevere almeno un indennizzo, partecipando già in maniera importante al pagamento dell’ingaggio del giocatore.