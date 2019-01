Inter-Sassuolo highlights e gol: le azioni salienti dell’incontro

Inter-Sassuolo highlights e gol: le azioni salienti della sfida valida per la 20ª giornata della Serie A 2018/2019

L’Inter torna in campo dopo lo straripante successo in Coppa Italia contro il Benevento per 6-2. Nella prima giornata del girone di ritorno l’Inter affronta in casa il Sassuolo che ha vinto il match d’andata grazie ad una rete di Berardi su calcio di rigore. I nerazzurri, al terzo posto in classifica, vogliono tenere lontano la Lazio, dietro a 7 punti, ma soprattutto avvicinare il Napoli che ha guadagnato un gap di 5 lunghezze. La squadra di De Zerbi punta dritto alla zona Europa League che è attualmente distante solo 5 punti.

La gara è stata affidata al fischietto Luca Pairetto della sezione AIA di Nichelino. Il fischietto sarà assistito dai guardalinee De Meo e Marrazzo e dal quarto uomo Fourneau. Al VAR saranno presenti Banti e Vivenzi. Ecco gli highlights di Inter-Sassuolo: