Inter, Icardi con il Sassuolo va a caccia del 100 gol con la maglia nerazzurra

Questa sera si giocherà Inter-Sassuolo, penultima giornata di Serie A. In un San Siro tutto esaurito i nerazzurri si giocano le ultime chance di guadagnarsi un posto nella prossima Champions League. La vittoria infatti permetterebbe alla squadra di Spalletti quantomeno di restare in scia alla Lazio e di giocarsi il tutto per tutto nello scontro diretto di settimana prossima. Per raggiungere questo obiettivo saranno fondamentali i gol di Mauro Icardi.

Il capitano è il fulcro su cui si concentra tutto l’attacco. Se lui non è in giornata tutto il reparto offensivo fatica. Tuttavia l’argentino avrà una motivazione extra per fare bene in questa partita. E’ infatti a caccia del gol numero 100 con la maglia dell’Inter, che potrebbe arrivare proprio contro i neroverdi. Una rete che lo consacrerebbe sempre di più alla storia interista e gli permetterebbe di agganciare Immobile in vetta alla classifica marcatori.