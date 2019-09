Inter, Sensi: tutti i numeri del motore dei neroazzurri

Stefano Sensi è una delle certezze più importanti nell’Inter di Conte

Sono passate solo sei giornate ma Stefano Sensi è già la certezza di questa Inter schiaccia sassi che di vittorie ha fatto bottino pieno e ora guida la classifica. Mister Conte ha capito come sfruttare l’intuizione di mercato di Ausilio. Il centrocampista infatti tra assist e gol è stato protagonista in ben 5 delle 13 reti totali dell’Inter.

Come riporta La Gazzetta dello Sport Sensi ha segnato tre gol e questo è già un record per lui che al massimo ne aveva segnati 4 in Serie B con il Cesena. Per dare un’idea erano 40 anni che un centrocampista neroazzurro non aveva questi numeri: ci erano riusciti prima Matthaus (90/91), Desideri (91/92), Djorkaeff (97/98) e Stankovic (06/07).