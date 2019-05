Inter, senti Godin: «Voglio essere un leadere e un esempio»

Le parole di Diego Godin in vista del futuro. Il difensore uruguaiano ha parlato da leader in vista del passaggio all’Inter

Diego Godin, difensore dell’Atletico Madrid, promesso sposo dell’Inter, ha parlato dei suoi obiettivi ma non ha nominato l’Inter (ormai la sua firma con i nerazzurri è il classico segreto di Pulcinella).

Intervistato dal Club del Deportista, Godin ha parlato così del suo futuro: «Io voglio continuare a lottare, a competere. Voglio andare in un gruppo nuovo in cui poter portare la mia esperienza e poter dare il massimo. Voglio essere un buon leader e un esempio e che gli altri mi rispettino per come sono».