Inter, senti Icardi: «Ti auguro il meglio, ma se ti incrocio in Champions…»

Inter, senti Icardi: «Ai nerazzurri auguro il meglio, lì ho tanti amici, ma se li incrocio in Champions League…»

L’Inter, quest’anno, ha un tifoso in più. A Parigi. Almeno fino ad un eventuale incrocio in Champions League con il Psg. Perché, in quel caso, Mauro Icardi sarebbe un punto di forza della squadra avversaria. «All’Inter non posso che augurare sempre il meglio in ogni competizione: lì ho ancora tanti amici. Incrociarla in campo? Da professionista darei il massimo per difendere la mia nuova maglia», le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

Poi a giugno si vedrà. «Per quest’anno sono al Psg e il mio obiettivo è dare il massimo. Poi a fine campionato vedremo che succede: è ancora presto per dire qualcosa. A Parigi ci sono tanti campioni e voglio vincere dei titoli: non mi aspettavo tanto affetto da parte dei tifosi, mi hanno accolto bene fin dal primo riscaldamento al Parco dei Principi. Lukaku? Non è facile per nessuno giocare in Italia».