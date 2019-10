Inter, senti Martinez: «Lukaku giocherà solo una partita col Belgio»

Il CT del Belgio Martinez rivela che Lukaku non scenderà in campo in entrambe le gare della Nazionale: le parole sulla punta dell’Inter

Roberto Martinez non rischierà Romelu Lukaku: buone notizie per l’Inter di Antonio Conte dal CT del Belgio. Ecco le dichiarazioni della guida dei Red Devils sull’attaccante a Rtbf in vista dei match contro Cipro e Kazakistan.

«Voglio una buona prestazione. Esclusi Dendoncker e Mignolet, tutti i giocatori sono disponibili. Tuttavia, dobbiamo prestare attenzione a quattro giocatori che sono tornati da un infortunio nelle ultime settimane: Thorgan Hazard, Timothy Castagne, Thomas Meunier e Romelu Lukaku, che non dovrebbero essere schierati in entrambi le partite, ma solo in una di queste due».